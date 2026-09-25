Президент Південної Кореї дорікнув Україні за розголошення передачі двох полонених КНДР

Розголошення цієї інформації, кажуть у Сеулі, може створити проблеми для дипломатії та національної безпеки.

Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Україна розкрила деталі передачі Сеулу двох північнокорейських військовополонених усупереч домовленості про конфіденційність. За його словами, розголошення цієї інформації може створити проблеми для дипломатії та національної безпеки.

Про це Лі Чже Мьон написав у X, повідомляє Korea Times.

Напередодні президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку повідомив, що Україна нещодавно передала двох військовополонених із КНДР Південній Кореї.

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Після цього Офіс Президента України заявив, що передача відбулася внаслідок прямих переговорів із Сеулом.

Лі Чже Мьон зазначив, що сторони попередньо домовилися не розголошувати інформацію про передачу полонених.

"Україна розкрила передачу всупереч угоді про нерозголошення. Я не знаю причин, але шкодую про це", – написав президент Південної Кореї.

У Сеулі раніше відмовлялися підтверджувати прибуття північнокорейських військовополонених до країни. Південнокорейська влада пояснювала це можливими загрозами для безпеки та життя самих полонених, а також їхніх родичів, які залишаються у Північній Кореї.

Водночас в Офісі Президента України пояснили агентству Yonhap, що Київ повідомив лише про сам факт передачі двох північнокорейців, не розкриваючи деталі її проведення. Там зазначили, що повністю приховувати факт передачі було б дивно.

Сеул був проінформований про намір Зеленського розповісти про полонених, – джерела

Згодом представник адміністрації президента Південної Кореї на умовах анонімності повідомив, що Сеул заздалегідь знав про намір Зеленського розповісти про передачу полонених. За його словами, Україна попередила південнокорейську сторону, однак не уточнила, у якій формі буде оприлюднена інформація.