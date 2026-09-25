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За добу девʼятеро мешканців Херсонщини поранені російськими атаками

РФ обстріляла 30 населених пунктів. 

За добу девʼятеро мешканців Херсонщини поранені російськими атаками
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонщину дронами, артилерією та авіацією. Поранені девʼятеро людей. 

Як написав начальник ОВА Олександр Прокудін, під ворожими обстрілами перебували 30 населених пунктів. 

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Приозерне, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Дніпровське, Кізомис, Дар'ївка, Інгулець, Ясна Поляна, Чайчине, Інгулівка, Микільське, Понятівка, Лиманець, Іванівка, Берислав, Новорайськ, Костирка, Нововоронцовка, Урожайне, Гончарне, Михайлівка, Томарине, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 10 людей. 

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

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