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Вночі зафіксували влучання російських засобів ураження на 16 локаціях

У ще 4 місцях впали уламки. 

Вночі зафіксували влучання російських засобів ураження на 16 локаціях
Фото: Повітряні сили ЗСУ

У ніч на 25 вересня російська армія атакувала Україну 295 засобами ураження. ППО знешкодила 267 цілей. Зафіксували влучання на 16 локаціях, і в ще чотирьох місцях впали уламки. 

Про це повідомили у Повітряних силах

Зазначається, що, починаючи із 18:00 24 вересня, противник атакував 295 ударними БпЛА типу Shahed (52 із них - реактивні), Гербера, «Бандероль»/«Дань-Т», дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово в РФ та ТОТ Донецька та АР Крим – Гвардійське.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряна оборона збила і подавила 267 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

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