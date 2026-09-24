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Львівський національний медичний університет матиме ім'я Короля Данила

Відповідне рішення підтримало МОЗ та вчена рада університету.

Львівський національний медичний університет матиме ім'я Короля Данила
Фото: скрин відео

Львівський національний медичний університет носитиме ім’я Короля Данила.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Вчена рада підтримала перейменування, яке у червні 2026 року ініціювала Львівська ОДА. Раніше університет мав назву "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького".

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"Ми звикли до словосполучення «Данило Галицький» настільки, що часто навіть не замислюємося, як воно применшує масштаб особистості, про яку йдеться. А йдеться про Данила Романовича – правителя Русі, якого 1253 року коронували. За його правління Руське королівство активно розвивало зовнішню політику, вело переговори з європейськими державами, а сам Данило шукав у Європі союзників для боротьби проти Золотої Орди", - зазначив Козицький.

За його словами, зводити постать до «галицького» правителя – означає дивитися на неї значно вужче.

Козицький додав, що Львівщина очищує публічний простір від російських і радянських маркерів.

"Назви мають значення! Вони формують те, як ми пам’ятаємо людей, події й цілі сторінки своєї історії. Важливо, щоб ми дивилися на свою історію своїми очима", - йдеться в заяві.

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