ВАКС затвердив угоду з ексочільником Адміністрації Президента Пашинським у справі про нафтопродукти

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім виконувачем обов’язків глави Адміністрації Президента Сергія Пашинського.
Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, у березні — червні 2014 року посадовець використав службове становище для заволодіння арештованими нафтопродуктами, що завдало державі збитків на понад 817 млн грн. Також йому інкримінували участь у злочинній організації.
САП зазначила, що обвинувачений повністю визнав свою вину та погодився надати викривальні свідчення. За умовами угоди він зобов'язався перерахувати 600 млн грн до держбюджету протягом 2,5 року, спрямувати 400 млн грн фонду «Повернись живим» на закупівлю озброєння та сплатити 100 млн грн фонду «Спільнота Стерненка». Крім того, засуджений сплатить понад 860 тис. грн штрафів і втратить право обіймати державні посади протягом року.
Конфіскацію майна не застосовували, оскільки відповідні зміни до закону ухвалили вже після вчинення злочину. У разі невиконання фігурантом цих зобов'язань САП ініціює скасування вироку та розгляд справи у загальному порядку.
Раніше, у вересні 2025 року, суд затвердив угоду з іншим учасником цієї ж схеми, який погодився сплатити 150 млн грн і отримав умовний термін.
Що відомо про справу Пашинського
- 12 лютого 2024 року детективи НАБУ повідомили про підозру 6 учасникам злочинної організації, які заволоділи нафтопродуктами на загальну суму 967 млн грн, арештованими у справі власника так званої групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЄПЕК), який входив до злочинної організації, очолюваної колишнім Президентом України.
- Організаторами схеми слідство називало в.о. глави Адміністрації Президента України (Сергій Пашинський), народного депутата України, керівника одного з комітетів Верховної Ради України та підприємця.
- Також було четверо співвиконавців: колишній директор державного підприємства; колишній заступник директора державного підприємства; менеджер державного підприємства; та керівник приватного товариства.
- У 2014 році рішенням суду було накладено арешт на нафтопродукти, ввезені в Україну з порушенням законодавства.
- У лютому 2024-го Пашинського відправили під арешт із можливістю внести 272,5 млн грн застави. Кошти згодом внесли підприємства-члени Національної асоціації оборонної промисловості.