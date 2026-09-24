ВАКС затвердив угоду з ексочільником Адміністрації Президента Пашинським у справі про нафтопродукти

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім виконувачем обов’язків глави Адміністрації Президента Сергія Пашинського.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, у березні — червні 2014 року посадовець використав службове становище для заволодіння арештованими нафтопродуктами, що завдало державі збитків на понад 817 млн грн. Також йому інкримінували участь у злочинній організації.

САП зазначила, що обвинувачений повністю визнав свою вину та погодився надати викривальні свідчення. За умовами угоди він зобов'язався перерахувати 600 млн грн до держбюджету протягом 2,5 року, спрямувати 400 млн грн фонду «Повернись живим» на закупівлю озброєння та сплатити 100 млн грн фонду «Спільнота Стерненка». Крім того, засуджений сплатить понад 860 тис. грн штрафів і втратить право обіймати державні посади протягом року.

Конфіскацію майна не застосовували, оскільки відповідні зміни до закону ухвалили вже після вчинення злочину. У разі невиконання фігурантом цих зобов'язань САП ініціює скасування вироку та розгляд справи у загальному порядку.

Раніше, у вересні 2025 року, суд затвердив угоду з іншим учасником цієї ж схеми, який погодився сплатити 150 млн грн і отримав умовний термін.

Що відомо про справу Пашинського