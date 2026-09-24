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Корецький і тимчасовий повірений у справах США обговорили закупівлю американського скрапленого газу

Також ішлося про посилення української ППО.

Корецький і тимчасовий повірений у справах США обговорили закупівлю американського скрапленого газу
зустріч прем’єр-міністра Сергія Корецького і тимчасового повіреного у справах США в Україні Пола Гʼюстона
Фото: телеграм-канал Сергія Корецького

Прем’єр-міністр Сергій Корецький провів переговори із тимчасовим повіреним у справах США в Україні Полом Гʼюстоном.

За словами глави уряду, ішлося про посилення протиповітряної оборони України, захист міст від російських атак балістикою і дронами, а також спільні ініціативи з виробництва озброєнь.

«Окремо говорили про енергетичну ситуацію напередодні опалювального сезону, реформи корпоративного управління в державних енергетичних компаніях та подальшу співпрацю в енергетичному секторі, зокрема збільшення закупівель американського LNG» - додав Корецький.

Корецький і Гʼюстон також обговорили розширення програми страхування воєнних ризиків. Український прем’єр висловив сподівання на підтримку та активну участь американської сторони.

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