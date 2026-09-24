УЗА просить Мінагрополітики перевірити повідомлення про те, що Польща обмежила зберігання українського транзитного зерна

Українська зернова асоціація закликає Міністерства аграрної політики та продовольства перевірити інформацію про запровадження польською митницею обмежень на використання митних складів для тимчасового зберігання українського зерна, що прямує транзитом.

Про це повідомила пресслужба УЗА.

Зазначається, що 8 вересня учасники ринку отримали від польського залізничного термінала та транспортних компаній інформацію про те, що польська митниця нібито запровадила усну заборону на використання митних складів або силосів для тимчасового зберігання зерна українського походження. При цьому офіційного письмового рішення чи нормативного документа не надали.

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УЗА наголошує, що тимчасове зберігання зерна є необхідною частиною залізничного транзиту через Польщу.

" Українське зерно, яке надходить у вагонах широкої колії, необхідно перевантажувати у вагони європейської колії. Здійснювати таке перевантаження безперервно неможливо через нерівномірне надходження вагонів, доступність рухомого складу, локомотивів та перевантажувальних потужностей. Саме тому митні склади та силоси фактично виконують функцію логістичного буфера, який дозволяє синхронізувати прибуття зерна з України, його перевантаження та подальше відправлення до кінцевих покупців у країнах ЄС та на інших ринках", - йдеться в повідомленні.

УЗА застерігає, що фактична заборона на таке зберігання може суттєво ускладнити український аграрний експорт. Йдеться, зокрема, про збільшення простою вагонів, утворення заторів на прикордонних переходах і терміналах, зниження пропускної спроможності польської залізничної інфраструктури та зростання вартості логістики.

Асоціація закликає Мінагрополітики перевірити цю інформацію, а в разі її підтвердження отримати від польської сторони офіційне письмове роз’яснення. Також пропонується порушити питання перед Урядом Польщі та компетентними органами, щоб не допустити блокування або суттєвого ускладнення транзиту зерна, а також за необхідності - провести двосторонні консультації за участю українських експортерів, польських терміналів, залізничних операторів і транспортних компаній для пошуку практичного рішення.

"УЗА розраховує на оперативний діалог між українською та польською сторонами та врегулювання ситуації таким чином, щоб транзит української аграрної продукції територією Польщі залишався безперебійним, прозорим і прогнозованим для всіх учасників ринку", - наголошується в повідомленні.