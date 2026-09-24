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​На Волині СБУ затримала топменеджерку з Луганщини, яка три роки ховалася від правосуддя

У 2015 році вона взяла участь у «перереєстрації» заводу в окупаційних органах так званої «ЛНР».

​На Волині СБУ затримала топменеджерку з Луганщини, яка три роки ховалася від правосуддя
затримана
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала на Волині колаборантку, яка три роки перебувала у розшуку за співпрацю з ворогом на Луганщині. 

Як ідеться на сайті СБУ, зловмисниця, яка працювала головним бухгалтером захопленого підприємства з виробництва обладнання для вугільної галузі РФ, приїхала на захід України в особистих справах.

Слідство встановило, що у 2015 році вона взяла участь у «перереєстрації» заводу в окупаційних органах так званої «ЛНР». Після цього підприємство почало постачати продукцію для російських шахт і сплачувати «податки» до бюджету РФ. З вересня 2016-го по січень 2020 року фігурантка перерахувала окупантам понад 1,5 млн грн.

СБУ повідомила, що жінка діяла у складі злочинної групи разом із власником заводу — колишнім «депутатом ЛНР» — та двома «гендиректорами». У 2023 році слідчі спецслужби заочно повідомили їм про підозру за фінансування дій, спрямованих на зміну меж території України, після чого оголосили у розшук і направили матеріали справи до суду.

Наразі затримана перебуває під вартою. Їй загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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