Сили ППО знешкодили на Буковині три із чотирьох російських дронів. Ще один полетів у напрямку Румунії

Люди не постраждали.

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Сьогодні, 24 вересня, у Чернівецькій області зафіксували чотири російські безпілотники. Три із них знешкодили сили ППО, а ще один полетів у напрямку Румунії.

Про це написав начальник ОВА Руслан Осипенко.

«Під час сьогоднішньої російської атаки над Буковиною було зафіксовано 4 БпЛА. Ціллю ворожих засобів ураження були обʼєкт енергетики та прикордонна інфраструктура, зокрема міжнародні пункти пропуску на українсько-румунському і українсько-молдовському кордонах», – зазначив він.

Три безпілотники знищили сили ППО поза населеними пунктами. Обійшлося без жертв і руйнувань.

Четвертий вийшов за межі області в напрямку Сучавського повіту Румунії.