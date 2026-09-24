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Сили ППО знешкодили на Буковині три із чотирьох російських дронів. Ще один полетів у напрямку Румунії

Люди не постраждали.

Сили ППО знешкодили на Буковині три із чотирьох російських дронів. Ще один полетів у напрямку Румунії
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 24 вересня, у Чернівецькій області зафіксували чотири російські безпілотники. Три із них знешкодили сили ППО, а ще один полетів у напрямку Румунії. 

Про це написав начальник ОВА Руслан Осипенко. 

«Під час сьогоднішньої російської атаки над Буковиною було зафіксовано 4 БпЛА. Ціллю ворожих засобів ураження були обʼєкт енергетики та прикордонна інфраструктура, зокрема міжнародні пункти пропуску на українсько-румунському і українсько-молдовському кордонах», – зазначив він. 

Три безпілотники знищили сили ППО поза населеними пунктами. Обійшлося без жертв і руйнувань.

Четвертий вийшов за межі області в напрямку Сучавського повіту Румунії.

  • У четвер, 24 вересня, у румунському повіті Сучава впав безпілотник. Літальний апарат знайшли поблизу населеного пункту Солка, у лісі.
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