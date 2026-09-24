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Внаслідок російського авіаудару по Олександрівці загинув поліцейський

Загиблий – 36-річний старший сержант Максим Бутурлінов.

Внаслідок російського авіаудару по Олександрівці загинув поліцейський
Загиблий Максим Бутурлінов
Фото: Нацполіція

Російська авіація завдала удару по Олександрівці на Донеччині 23 вересня. Під час виконання службових обов’язків загинув старший сержант Максим Бутурлінов – поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділення №1 Краматорського районного управління.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Бутурлінов народився 18 квітня 1990 року в Новодонецькому. За 15 років служби він працював у Добропіллі, а згодом ніс службу в Олександрівці. Протягом повномасштабної війни поліцейський залишався на Донеччині та продовжував забезпечувати правопорядок і допомагати людям під час російських обстрілів.

Йому було 36 років. Після загибелі старшого сержанта залишилися його батьки, дружина та дворічний син.

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