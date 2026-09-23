Також є четверо поранених, зокрема дитина 2021 року народження. Шукають ще 8 людей, серед них малолітні діти.

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Щонайменше 4 людини загинули і 4 поранені внаслідок ранкового удару по Олександрівці Краматорського району на Донеччині.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Серед поранених – дитина 2021 року народження.

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Сьогодні о 10:00 росіяни скинули на селище чотири авіабомби.

Зруйновано багатоповерховий будинок. Пошкоджено ще 11 багатоповерхівок, 42 приватні будинки, дитячий садок, крамницю, адмінбудівлю та 6 автомобілів.

За попередньою інформацією, під завалами можуть залишатися ще 8 людей, серед них двоє дітей 2024 та 2025 років народження.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Усі відповідальні служби працюють на місці.

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілів росіянами Олександрівки

За минулу добу росіяни вбили чотирьох мешканців Донецької області. Людей вбили у Краматорську, Слов'янську, Степанівці та Спасько-Михайлівці. Ще 10 осіб отримали поранення: п’ятеро у Краматорську і по одному у Слов’янську, Степанівці, Малотаранівці, Мировому та Олександрівці.