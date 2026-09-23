Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Уряд припинив повноваження в.о. голови ДПС Лесі Карнаух
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог зруйнував багатоповерхівку в Олександрівці на Донеччині. Є 4 загиблих

Також є четверо поранених, зокрема дитина 2021 року народження. Шукають ще 8 людей, серед них малолітні діти.

Ворог зруйнував багатоповерхівку в Олександрівці на Донеччині. Є 4 загиблих
Наслідки ударів Росії по Олександрівці
Фото: Донецька ОВА

Щонайменше 4 людини загинули і 4 поранені внаслідок ранкового удару по Олександрівці Краматорського району на Донеччині. 

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Серед поранених – дитина 2021 року народження.

Реклама

Сьогодні о 10:00 росіяни скинули на селище чотири авіабомби. 

Зруйновано багатоповерховий будинок. Пошкоджено ще 11 багатоповерхівок, 42 приватні будинки, дитячий садок, крамницю, адмінбудівлю та 6 автомобілів.

За попередньою інформацією, під завалами можуть залишатися ще 8 людей, серед них двоє дітей 2024 та 2025 років народження.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Усі відповідальні служби працюють на місці.

Наслідки обстрілів росіянами Олександрівки
Фото: Донецька ОВА
Наслідки обстрілів росіянами Олександрівки

За минулу добу росіяни вбили чотирьох мешканців Донецької області. Людей вбили у Краматорську, Слов'янську, Степанівці та Спасько-Михайлівці. Ще 10 осіб отримали поранення: п’ятеро у Краматорську і по одному у Слов’янську, Степанівці, Малотаранівці, Мировому та Олександрівці.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies