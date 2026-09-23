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Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів після масованої атаки на Київ

За даними перевізника, столичні залізничні вокзали не зазнали пошкоджень унаслідок атаки.

Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів після масованої атаки на Київ
Ілюстративне фото
Фото: УЗ

Пасажирські поїзди продовжували рух під час масованої атаки на Київ. Через повітряну загрозу на Центральному вокзалі столиці та вокзалі Дарниця посадку й висадку пасажирів проводили через підземні переходи.

Про це повідомила Укрзалізниця.

У компанії зазначили, що моніторинговий центр посилено стежив за ситуацією, завдяки чому рух пасажирських поїздів вдалося не зупиняти. За даними перевізника, столичні залізничні вокзали не зазнали пошкоджень унаслідок атаки.

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Водночас частина поїздів рухається із затримками. Найбільше від графіка відстають рейси, які прямують із центральних областей України, Запоріжжя та Дніпропетровщини.

Потяги Kyiv City Express наразі курсують повним кільцем, однак затримки становлять від 10 до 30 хвилин. Укрзалізниця зазначила, що після відбою повітряної тривоги столична залізниця повертається до стандартного режиму роботи.

У разі нової повітряної тривоги пасажирів закликають обов’язково переходити до укриттів. Якщо через тривогу пасажир не встигне на свій рейс, перевізник обіцяє довезти його іншим поїздом за тим самим квитком.

Інформацію про затримки поїздів Укрзалізниця публікує на сервісі uz-vezemo.

Що передувало?

  • Російська армія вранці 23 вересня атакувала Київ ударними дронами. Влучання та падіння уламків зафіксували у Солом’янському, Голосіївському та Дарницькому районах. Під ударом опинилися транспортні підприємства та залізнична інфраструктура, АЗС, склади, бізнес-центр, нежитлові будівлі й магазин. Також повідомлялося про пошкодження дата-центрів двох інтернет-провайдерів та будівельного університету.
  • Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 25 отримали поранення. Один із постраждалих помер у лікарні, попри зусилля медиків. 
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