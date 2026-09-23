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​У МОН пояснили, за яких умов школи можуть скорочувати тривалість уроків

У відомстві закликали директорів шкіл заздалегідь готувати різні сценарії організації навчання на випадок тривалих повітряних тривог.

​У МОН пояснили, за яких умов школи можуть скорочувати тривалість уроків
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Міністерство освіти і науки не пропонує запроваджувати 35-хвилинні уроки для всіх шкіл. Йдеться про можливість змінити навчальний процес у ситуаціях, коли учні тривалий час перебувають в укриттях або приходять до школи виснаженими через нічні обстріли.

Про це заявив голова МОН Андрій Бутенко у Facebook.

Він прокоментував поширений у соцмережах фрагмент його розмови з журналістами щодо можливого скорочення уроків.

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"Сьогодні українські школи працюють у дуже різних безпекових умовах. Десь повітряні тривоги тривають по кілька годин, десь повторюються протягом усього дня. Буває, що діти проводять в укритті значну частину навчального часу.  Ми не можемо ігнорувати їхній фізичний та психоемоційний стан", – написав Бутенко.

Для цього міністерство спільно з педагогами, батьківськими організаціями, директорами шкіл і керівниками управлінь освіти розробило методичні рекомендації щодо організації навчання.

  • Рекомендації передбачають можливість адаптувати тривалість занять. Якщо учні тривалий час навчаються в укритті, учитель може скоротити заняття залежно від віку та психоемоційного стану дітей. Водночас навчальний матеріал мають адаптувати так, щоб учні досягли визначенихпрограмою результатів.
  • Також школи можуть коригувати розклад.У початкових класах після тривалої повітряної тривоги дозволяється змінювати послідовність занять, щоб після відбою приділити більше часу предметам, які потребують концентрації та безпосередньої роботи з учителем. У базовій і старшій школі такі зміни також можливі.

Бутенко також нагадав, що Санітарний регламент визначає максимальну тривалість безперервного заняття: 35 хвилин для першого класу, 40 хвилин для 2-4 класів та 45 хвилин для 5-11(12) класів. 

У МОН закликали директорів шкіл заздалегідь готувати різні сценарії організації навчання на випадок тривалих повітряних тривог. 

  • Раніше освітня омбудсманка Надія Лещик заявила, що школи не мають продовжувати навчальний процес під час "жовтого" рівня тривоги. Освітній процес у цей час має бути припинений, а учасники навчання – перейти до укриття. Також працівників закладів освіти не можна примушувати їхати на роботу під час повітряної тривоги.
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