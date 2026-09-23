​У МОН пояснили, за яких умов школи можуть скорочувати тривалість уроків

Міністерство освіти і науки не пропонує запроваджувати 35-хвилинні уроки для всіх шкіл. Йдеться про можливість змінити навчальний процес у ситуаціях, коли учні тривалий час перебувають в укриттях або приходять до школи виснаженими через нічні обстріли.

Про це заявив голова МОН Андрій Бутенко у Facebook.

Він прокоментував поширений у соцмережах фрагмент його розмови з журналістами щодо можливого скорочення уроків.

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"Сьогодні українські школи працюють у дуже різних безпекових умовах. Десь повітряні тривоги тривають по кілька годин, десь повторюються протягом усього дня. Буває, що діти проводять в укритті значну частину навчального часу. Ми не можемо ігнорувати їхній фізичний та психоемоційний стан", – написав Бутенко.

Для цього міністерство спільно з педагогами, батьківськими організаціями, директорами шкіл і керівниками управлінь освіти розробило методичні рекомендації щодо організації навчання.

Рекомендації передбачають можливість адаптувати тривалість занять . Якщо учні тривалий час навчаються в укритті, учитель може скоротити заняття залежно від віку та психоемоційного стану дітей. Водночас навчальний матеріал мають адаптувати так, щоб учні досягли визначенихпрограмою результатів.

. Якщо учні тривалий час навчаються в укритті, залежно від віку та психоемоційного стану дітей. Водночас навчальний матеріал мають адаптувати так, щоб учні досягли визначенихпрограмою результатів. Також школи можуть коригувати розклад.У початкових класах після тривалої повітряної тривоги дозволяється змінювати послідовність занять, щоб після відбою приділити більше часу предметам, які потребують концентрації та безпосередньої роботи з учителем. У базовій і старшій школі такі зміни також можливі.

Бутенко також нагадав, що Санітарний регламент визначає максимальну тривалість безперервного заняття: 35 хвилин для першого класу, 40 хвилин для 2-4 класів та 45 хвилин для 5-11(12) класів.

У МОН закликали директорів шкіл заздалегідь готувати різні сценарії організації навчання на випадок тривалих повітряних тривог.