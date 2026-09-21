В Газі діти вперше за три роки повертаються до очного навчання

98% шкіл у Газі були зруйновані або пошкоджені під час війни.

Сотні тисяч учнів у Газі вперше за майже три роки повернулися до очного навчання. Уроки проводять у пошкоджених або імпровізованих шкільних будівлях та наметах, а форма, зошити та ручки є недоступними для багатьох сімей.

Про це пише Reuters.

За даними ЮНІСЕФ, 98% шкіл у Газі були зруйновані або пошкоджені під час війни, а представники освіти стверджують, що близько 660 000 учнів були позбавлені очного навчання та регулярної участі в освітньому процесі.

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Зазначається, що під час конфлікту в Газі загинуло близько 22 000 учнів та понад 770 працівників освіти, включаючи 532 вчителів.

Місцеве Міністерство освіти, за підтримки міжнародних та місцевих організацій, продовжило роботу у 2026-27 навчальному році, створивши десятки тимчасових шкіл з наметів, брезенту, листового металу та дерева для розміщення учнів.Деякі з них побудовані на піщаному ґрунті, інші мають класні кімнати лише з кількома матрацами та дошкою, на яких тісняться учні. В інших досі живуть десятки переміщених сімей.

За словами представників освіти, цього року за підтримки ЮНІСЕФ щонайменше 540 000 учнів відвідуватимуть очні заняття у тимчасових приватних школах, тимчасових навчальних центрах та освітніх пунктах. Онлайн-навчання продовжиться для тих, хто не може відвідувати заняття або покинув Газу під час війни.

Ізраїльські війська продовжують контролювати понад 60% Гази, незважаючи на минулорічне припинення вогню, яке зупинило основні бойові дії, але не припинило конфлікт.

Палестинська влада стверджує, що понад 73 000 людей загинули внаслідок нападу Ізраїлю на Газу, розпочатого після того, як бойовики ХАМАС убили близько 1200 людей на півдні Ізраїлю в жовтні 2023 року.