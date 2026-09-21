Трамп оголосив про підготовку угоди з Білоруссю про постачання калійних добрив

"Ціна буде значно нижчою за ту, яку ми зараз платимо Канаді".

Президент США Дональд Трамп заявив 21 вересня про підготовку угоди про постачання калійних добрив із Білорусі.

Про це він написав у своїй соцмережі, передає "Радіо Свобода".

"Сполучені Штати працюють над великою угодою щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі. Ціна буде значно нижчою за ту, яку ми зараз платимо Канаді, – це чудова новина для наших фермерів і тваринників", – зазначив Трамп.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що навіть якби країна мала таке бажання, вона не змогла б забезпечити США необхідними обсягами.

Як зазначає Bloomberg, заява Трампа пролунала на передодні проміжних парламентських виборів у США та на тлі загострення торговельної війни з Канадою, в рамках якої обидві країни запровадили взаємні мита на імпорт.