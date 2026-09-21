Трамп оголосив про підготовку угоди з Білоруссю про постачання калійних добрив

Президент США Дональд Трамп заявив 21 вересня про підготовку угоди про постачання калійних добрив із Білорусі.
Про це він написав у своїй соцмережі, передає "Радіо Свобода".
"Сполучені Штати працюють над великою угодою щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі. Ціна буде значно нижчою за ту, яку ми зараз платимо Канаді, – це чудова новина для наших фермерів і тваринників", – зазначив Трамп.
Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що навіть якби країна мала таке бажання, вона не змогла б забезпечити США необхідними обсягами.
Як зазначає Bloomberg, заява Трампа пролунала на передодні проміжних парламентських виборів у США та на тлі загострення торговельної війни з Канадою, в рамках якої обидві країни запровадили взаємні мита на імпорт.
- Питання білоруських калійних добрив, ймовірно, обговорювалося під час переговорів спеціального представника Трампа Джона Коула з Лукашенком. США скасували санкції щодо білоруських калійних добрив у березні 2026 року після того, як білоруська влада звільнила 250 в’язнів у межах угоди. Це рішення стосувалося компанії «Білоруськалій», її збутового підрозділу, «Білоруської калійної компанії», та компанії «Агророзвиток».
- Коул розпочав переговори з Лукашенком торік. У результаті попередніх домовленостей багато ув’язнених були звільнені, а США пом’якшили частину санкцій.
- Європейський Союз, зі свого боку, відмовився скасувати обмеження, запроваджені щодо білоруських калійних добрив.