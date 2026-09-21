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Від початку року Трамп щонайменше 890 разів критикував Байдена, - Reuters

Президент США звинувачував попередника в інфляції, кризі на кордоні, дефіциті боєприпасів та міжнародних конфліктах. 

Від початку року Трамп щонайменше 890 разів критикував Байдена, - Reuters
Фото: колаж LB.ua, фото EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп від початку 2026 року критикував свого попередника Джо Байдена щонайменше 890 разів - в середньому тричі на день.

Про це свідчать результати дослідження Reuters

Трамп згадує 83-річного Байдена у промовах, інтерв'ю та дописах у мережі Truth Social, звинувачуючи його в інфляції, кризі на кордоні, дефіциті боєприпасів та міжнародних конфліктах. 

Видання зазначає, що таку тактику очільник Білого дому застосовує за шість тижнів до проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада, аби відвернути увагу виборців від падіння власних рейтингів. 

"Дев'ятсот згадок менш ніж за рік — це не управління країною, це одержимість. Джо Байден один раз його переміг, і Трамп досі не може цього пережити. Він більше зосереджений на перегляді підсумків 2020 року, ніж на зниженні цін на бензин і продукти для американців", - заявила Меган Гейс, колишня високопосадовиця Білого дому часів Байдена. 

Водночас у Білому домі наполягають, що Трамп лише "виправляє помилки" попереднього президента. 

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