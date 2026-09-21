Від початку року Трамп щонайменше 890 разів критикував Байдена, - Reuters

Президент США звинувачував попередника в інфляції, кризі на кордоні, дефіциті боєприпасів та міжнародних конфліктах.

Президент США Дональд Трамп від початку 2026 року критикував свого попередника Джо Байдена щонайменше 890 разів - в середньому тричі на день.

Про це свідчать результати дослідження Reuters.

Трамп згадує 83-річного Байдена у промовах, інтерв'ю та дописах у мережі Truth Social, звинувачуючи його в інфляції, кризі на кордоні, дефіциті боєприпасів та міжнародних конфліктах.

Видання зазначає, що таку тактику очільник Білого дому застосовує за шість тижнів до проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада, аби відвернути увагу виборців від падіння власних рейтингів.

"Дев'ятсот згадок менш ніж за рік — це не управління країною, це одержимість. Джо Байден один раз його переміг, і Трамп досі не може цього пережити. Він більше зосереджений на перегляді підсумків 2020 року, ніж на зниженні цін на бензин і продукти для американців", - заявила Меган Гейс, колишня високопосадовиця Білого дому часів Байдена.

Водночас у Білому домі наполягають, що Трамп лише "виправляє помилки" попереднього президента.

За своєї першої каденції, Трамп говорив, що вважає анексію Криму Росією результатом неправильної політики Барака Обами. Він говорив, що допомагав Україні більше, ніж Обама і веде "доволі жорстку політику" з Путіним. Трамп також дорікав, що він "дав Україні зброю, а Обама - лише подушки і ковдри".