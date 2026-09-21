Від початку року Трамп щонайменше 890 разів критикував Байдена, - Reuters

Президент США Дональд Трамп від початку 2026 року критикував свого попередника Джо Байдена щонайменше 890 разів - в середньому тричі на день.
Про це свідчать результати дослідження Reuters.
Трамп згадує 83-річного Байдена у промовах, інтерв'ю та дописах у мережі Truth Social, звинувачуючи його в інфляції, кризі на кордоні, дефіциті боєприпасів та міжнародних конфліктах.
Видання зазначає, що таку тактику очільник Білого дому застосовує за шість тижнів до проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться 3 листопада, аби відвернути увагу виборців від падіння власних рейтингів.
"Дев'ятсот згадок менш ніж за рік — це не управління країною, це одержимість. Джо Байден один раз його переміг, і Трамп досі не може цього пережити. Він більше зосереджений на перегляді підсумків 2020 року, ніж на зниженні цін на бензин і продукти для американців", - заявила Меган Гейс, колишня високопосадовиця Білого дому часів Байдена.
Водночас у Білому домі наполягають, що Трамп лише "виправляє помилки" попереднього президента.
- За своєї першої каденції, Трамп говорив, що вважає анексію Криму Росією результатом неправильної політики Барака Обами. Він говорив, що допомагав Україні більше, ніж Обама і веде "доволі жорстку політику" з Путіним. Трамп також дорікав, що він "дав Україні зброю, а Обама - лише подушки і ковдри".
- Пізніше Трамп часто критикував Байдена. Зокрема, він покладав на нього відповідальність за початок війни.
- Минулого року Трамп, вітаючи громадян США з Великоднем, згадав і про свого попередника Байдена. Трамп назвав його "дуже деструктивним дебілом" і звинуватив у впровадженні політики відкритих кордонів, через яку "в США потрапили мільйони небезпечних злочинців".