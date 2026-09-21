France24: Трамп уклав таємні угоди з африканськими країнами для депортації мігрантів із США

Адміністрація президента Трампа загалом домовилася з 35 країнами про прийом депортованих зі США мігрантів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Адміністрація президента США Дональда Трампа уклала домовленості з низкою африканських країн щодо прийому мігрантів, яких депортують зі Сполучених Штатів.

Про це йдеться у міжнародному розслідуванні, пише France24.

Упродовж кількох місяців журналісти досліджували домовленості між Вашингтоном і "третіми країнами", які погодилися приймати людей, затриманих американською міграційною службою ICE.

Реклама

За даними розслідування, від січня 2025 року зі США депортували понад 25,4 тисячі іноземців до країн, у яких більшість із них ніколи раніше не були.

Як зазначають журналісти, частина депортованих мала правовий захист від повернення до країн походження, оскільки там вони могли зазнати переслідувань.

Щоб обійти ці обмеження, адміністрація Трампа домовилася з 35 "третіми країнами" про прийом депортованих.

При цьому умови угод залишаються невідомими. Переговори між Вашингтоном та урядами відповідних держав переважно відбувалися непублічно.

Зокрема в Африці США уклали 12 таких угод, які охопили Гану, Камерун та Есватіні.

Як відомо, до Гани депортованих доставили рейсом 6 листопада 2025 року. Адомовленість Есватіні зі США передбачала прийом засуджених у Штатах 160 мігрантів. Їхнє переміщення до Есватіні спричинило протести в країні.

Частина депортованих після прибуття до третіх країн опинилася в невизначеному становищі та може зіткнутися із затриманням, жорстоким поводженням або ризиком подальшого повернення до держав, з яких вони свого часу виїхали.

У серпні Адміністрація президента Дональда Трампа призупинила розгляд усіх заяв на імміграційні візи до США. Державний департамент посилює обмеження для заявників, які можуть опинитися на утриманні держави.

Також США оголосили про плани скасувати візи шукачів притулку, які спочатку в'їхали до країни з метою туризму чи бізнесу. Це може вплинути на майже 200 000 осіб, які зараз шукають притулку і стати найбільшим масовим вилученням віз в історії США.

У червні Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає виділення Міністерству внутрішньої безпеки додаткових 70 млрд доларів на заходи з контролю імміграції.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа розробила план депортації 1 мільйона мігрантів упродовж першого року перебування президента на посаді.

Міністерство внутрішньої безпеки США розпочало пошук компанії, яка обслуговуватиме флот урядових літаків для здійснення депортацій.