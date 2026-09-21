Російська знімальна група приїхала з Берліна до Праги, щоб записати інтерв’ю для документального проєкту, який мав поширювати проросійські наративи про Європу та війну Росії проти України.

Журналісти чеського видання Seznam Zprаvy викрили європейську операцію російського пропагандистського центру «Rybar», який має понад 1,5 мільйона підписників у Telegram і перебуває під санкціями ЄС.

Як йдеться у матеріалі Seznam Zprаvy, російська знімальна група приїхала з Берліна до Праги, щоб записати інтерв’ю для документального проєкту, який мав поширювати проросійські наративи про Європу та війну Росії проти України.

Журналісти організували зустріч із експертом з медіаграмотності Богумілом Картушем, який, враховуючи його посади, найімовірніше, мав виступати в ролі опозиційного голосу в їхній майбутній роботі, щоб посилити враження балансу. Згодом зʼясувалося, що продюсером проєкту є Борис Дворкін, чиї роботи фінансує російський Фонд історії Вітчизни. Фонд заснований безпосередньо указом Володимира Путіна, а його керівником є Сергій Наришкін, директор Служби зовнішньої розвідки (СЗР), до посадових обов'язків якої входить діяльність за кордоном.

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Дворкін надіслав Картушу низку запитань перед запланованим інтерв'ю. Вони стосувалися зокрема популярності євроскептицизму, можливості нормалізації відносин із Росією та нібито існування дезінформації «по обидва боки». На зустріч у Празі приїхали оператор Ігор Долматов і Віталій Чащухін, який повʼязаний із російськими пропагандистськими медіа «Известия», «Пятый канал» та REN TV.

Чащухін на приховану камеру фактично підтвердив, що виконує замовлення «Rybar», а після викриття журналістами разом із Долматовим утік із місця зустрічі. Засновник «Rybar» Михайло Звінчук перебуває під санкціями ЄС, а діяльність центру американська влада пов’язувала з інформаційними операціями на користь Кремля.

За оцінкою чеського Фінансово-аналітичного управління, надання послуг компанії, яку контролює підсанкційна особа, може розглядатися як непряме надання їй економічних ресурсів, а порушення санкцій може тягнути за собою великий штраф або кримінальну відповідальність. Експерт із санкцій Їржі Скухровець зазначив, що з огляду на масштаб операції справа потенційно може мати ознаки кримінального правопорушення, хоча остаточну оцінку має дати суд.

Розслідування також показало, що проєкт «Rybar» не обмежувався Чехією: знімальні групи працювали або планували працювати у Словаччині, Австрії, Угорщині, Бельгії, Франції та інших європейських країнах. Один із чеських співрозмовників, колишній керівник військової розвідки Андор Шандор, підтвердив, що дав інтерв’ю групі, яка назвалася берлінським міжнародним телеканалом, але згодом відкликав згоду на використання матеріалу.

Серед учасників операції журналісти також ідентифікували російську кореспондентку Маргариту Костів, яка працювала для REN TV та інших підсанкційних російських медіа. Запрошення на інтерв’ю отримували й представники Словаччини, причому один із листів був підписаний самим Михайлом Звінчуком, що перебуває під санкціями ЄС.

Розслідування Seznam Zprávy свідчить, що Rybar використовує мережу російських журналістів і продюсерів, які проживають у Європі та можуть вільно пересуватися Шенгенською зоною для збору матеріалів. Водночас організатори проєкту заперечують порушення санкцій, стверджуючи, що окремі учасники нібито допомагали лише одноразово й не отримували за це грошей.