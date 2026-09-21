США запропонували Китаю запровадити механізм сповіщення про інциденти зі ШІ, які загрожують нацбезпеці

Високопосадовці зі США та Китаю обговорили механізм комунікації щодо питань, пов’язаних зі штучним інтелектом, пише DW.
Переговори відбулися в неділю ввечері і передують запланованій на цей тиждень зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
У дискусії з командою, яку очолював віцепрем’єр-міністр Китаю Хе Ліфен, узяв участь високопоставлений представник США з питань торгівлі Джеймісон Грір. Зустріч відбулася в нью-йоркській штаб-квартирі банку JPMorgan Chase.
“Ми щойно провели дуже успішні переговори з китайською стороною щодо торгівлі та штучного інтелекту”, – повідомив журналістам міністр фінансів США Скотт Бессент.
Бессент зазначив, що делегації обговорювали механізм комунікації з питань штучного інтелекту, назвавши його “діалогом між США та Китаєм щодо ШІ”.
“США запропонували запровадити механізм взаємного сповіщення між двома країнами”, – сказав Бессент.
Глава Мінфіну США пояснив, що такі сповіщення стосуватимуться потенційних “інцидентів” або ситуацій, пов’язаних зі штучним інтелектом, які “становлять загрозу національній безпеці”, і додав, що сторони домовилися про наступну зустріч.
- Дональд Трамп заявив раніше, що призначить нового радника з питань штучного інтелекту та створить спеціальний AI Force за аналогією з Космічними силами США.
- Заява президента пролунала на тлі закликів керівників найбільших американських компаній у сфері ШІ сповільнити розробку найпотужніших моделей через зростання пов'язаних із ними ризиків. Google, OpenAI, Anthropic та Meta повідомляли про випадки, коли їхні ШІ-агенти зламували системи інших компаній під час тестувань безпеки.