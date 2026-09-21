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США запропонували Китаю запровадити механізм сповіщення про інциденти зі ШІ, які загрожують нацбезпеці

Високопосадовці з обох країн обговорили механізм комунікації щодо питань, пов'язаних зі штучним інтелектом.

США запропонували Китаю запровадити механізм сповіщення про інциденти зі ШІ, які загрожують нацбезпеці
Фото: EPA/UPG

Високопосадовці зі США та Китаю обговорили механізм комунікації щодо питань, пов’язаних зі штучним інтелектом, пише DW.

Переговори відбулися в неділю ввечері і передують запланованій на цей тиждень зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

У дискусії з командою, яку очолював віцепрем’єр-міністр Китаю Хе Ліфен, узяв участь високопоставлений представник США з питань торгівлі Джеймісон Грір. Зустріч відбулася в нью-йоркській штаб-квартирі банку JPMorgan Chase.

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“Ми щойно провели дуже успішні переговори з китайською стороною щодо торгівлі та штучного інтелекту”, – повідомив журналістам міністр фінансів США Скотт Бессент.

Бессент зазначив, що делегації обговорювали механізм комунікації з питань штучного інтелекту, назвавши його “діалогом між США та Китаєм щодо ШІ”.

“США запропонували запровадити механізм взаємного сповіщення між двома країнами”, – сказав Бессент.

Глава Мінфіну США пояснив, що такі сповіщення стосуватимуться потенційних “інцидентів” або ситуацій, пов’язаних зі штучним інтелектом, які “становлять загрозу національній безпеці”, і додав, що сторони домовилися про наступну зустріч.

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