Люксембург посилив контроль повітряного простору через появу невідомих дронів

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Уряд Люксембургу залучив додаткові засоби виявлення безпілотників, зокрема, підтримку від іноземних партнерів, для посилення спостереження за повітряним простором.

Рішення ухвалили після того, як аеропорт Люксембургу тимчасово призупинив роботу в п'ятницю увечері через виявлення несанкціонованих БпЛА, передає Reuters.

За даними уряду, нові системи спостереження вже допомогли краще оцінити ситуацію. Увечері 19 вересня поліція знову отримала кілька повідомлень про можливу присутність дронів, однак після перевірок загрози не виявили, тому оперативного втручання не знадобилося.

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що країна зіткнулася з новим для себе викликом — появою потенційно великих безпілотників у своєму повітряному просторі.

Спеціальна група з оцінки загрози дронів продовжує працювати разом із партнерами для цілодобового моніторингу ситуації.