Країни Перської затоки мають об’єднати зусилля, щоб відновити стабільність у регіоні та допомогти США й Ірану досягти домовленостей.
Про це заявив прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль-Тані під час Катарського економічного форуму в Нью-Йорку, пише Bloomberg.
Глава уряду закликав регіон діяти відповідально. За словами прем'єра, Катар, який виступає одним із головних посередників у конфлікті, зараз допомагає передавати повідомлення між США й Іраном.
Цього тижня лідери країн Перської затоки планують зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН. Вашингтон хоче врегулювати конфлікт із Іраном і відновлення судноплавства через Ормузьку протоку для експорту енергоносіїв.
Аль-Тані наголосив, що для припинення протистояння потрібно більше миротворців, а країни регіону мають зупинити провокаторів.
Водночас Трамп заявив, що відкритий до можливої зустрічі з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, який також має прибути до Нью-Йорка на засідання ООН.
- У липні США кілька днів поспіль атакували Іран. Вони обстріляли цивільну інфраструктуру, зокрема мости, залізничні станції та аеропорт.
- Корпус вартових Ісламської революції натомість заявив про удари по американських військових об'єктах в Омані, Кувейті та Бахрейні. Згодом КВІР заявив і про атаку на Катар. Катарська влада повідомила, що ракети Ірану успішно збили. Крім того, КВІР атакував американські об'єкти в Сирії, поблизу кордону з Йорданією.