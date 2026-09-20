На думку катарської сторони, для припинення протистояння потрібно більше миротворців.

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Країни Перської затоки мають об’єднати зусилля, щоб відновити стабільність у регіоні та допомогти США й Ірану досягти домовленостей.

Про це заявив прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль-Тані під час Катарського економічного форуму в Нью-Йорку, пише Bloomberg.

Глава уряду закликав регіон діяти відповідально. За словами прем'єра, Катар, який виступає одним із головних посередників у конфлікті, зараз допомагає передавати повідомлення між США й Іраном.

Цього тижня лідери країн Перської затоки планують зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН. Вашингтон хоче врегулювати конфлікт із Іраном і відновлення судноплавства через Ормузьку протоку для експорту енергоносіїв.

Аль-Тані наголосив, що для припинення протистояння потрібно більше миротворців, а країни регіону мають зупинити провокаторів.

Водночас Трамп заявив, що відкритий до можливої зустрічі з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, який також має прибути до Нью-Йорка на засідання ООН.