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Прем’єр Катару закликав країни Перської затоки разом урегулювати конфлікт із Іраном

На думку катарської сторони, для припинення протистояння потрібно більше миротворців.

Прем’єр Катару закликав країни Перської затоки разом урегулювати конфлікт із Іраном
прапор Катару
Фото: З відкритих джерел

Країни Перської затоки мають об’єднати зусилля, щоб відновити стабільність у регіоні та допомогти США й Ірану досягти домовленостей. 

Про це заявив прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль-Тані під час Катарського економічного форуму в Нью-Йорку, пише Bloomberg.

Глава уряду закликав регіон діяти відповідально. За словами прем'єра, Катар, який виступає одним із головних посередників у конфлікті, зараз допомагає передавати повідомлення між США й Іраном.

Цього тижня лідери країн Перської затоки планують зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН. Вашингтон хоче врегулювати конфлікт із Іраном і відновлення судноплавства через Ормузьку протоку для експорту енергоносіїв.

Аль-Тані наголосив, що для припинення протистояння потрібно більше миротворців, а країни регіону мають зупинити провокаторів.

Водночас Трамп заявив, що відкритий до можливої зустрічі з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, який також має прибути до Нью-Йорка на засідання ООН.

  • У липні США кілька днів поспіль атакували Іран. Вони обстріляли цивільну інфраструктуру, зокрема мости, залізничні станції та аеропорт. 
  • Корпус вартових Ісламської революції натомість заявив про удари по американських військових об'єктах в Омані, Кувейті та Бахрейні. Згодом КВІР заявив і про атаку на Катар. Катарська влада повідомила, що ракети Ірану успішно збили. Крім того, КВІР атакував американські об'єкти в Сирії, поблизу кордону з Йорданією.
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