Reuters: Унаслідок ізраїльських авіаударів у Смузі Гази загинули троє осіб

За інформацією ізраїльських військових, авіаудари були спрямовані проти бойовиків ХАМАС.

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Щонайменше троє палестинців загинули внаслідок ізраїльських авіаударів по сектору Гази в суботу, 19 вересня. Серед загиблих син генерального директора МОЗ Гази.

Про це пише Reuters.

Один із ударів поблизу табору біженців Джабалія на півночі Гази забрав життя Басіра аль-Бурша — сина генерального директора місцевого міністерства охорони здоров’я Муніра аль-Бурша.

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Ізраїльські військові заявили, що в суботу завдали ударів по кількох бойовиках, серед яких був Басір аль-Бурш. Інших подробиць щодо нього військові не надали.

Ще один чоловік загинув унаслідок удару в районі Шеджая на сході міста Газа. Інший удар припав по автомобілю в районі Шейх-Радван, де загинула ще одна людина.

Ізраїльські військові заявили, що удар по автомобілю в Шейх-Радвані був спрямований проти бойовика ХАМАС.

За даними палестинської влади, із жовтня 2023 року у Газі загинули понад 73 тисячі людей.