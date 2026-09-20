З липня хусити атакують Саудівську Аравію і заявили про морську блокаду королівства.

Туреччина готова допомогти Саудівській Аравії задовольнити її військові потреби на тлі атак єменських хуситів.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, пише Reuters.

За словами Фідана, Саудівська Аравія може потребувати військової та технічної допомоги в межах тристоронньої оборонної угоди з Туреччиною та Пакистаном.

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"Ми бачимо дуже серйозні атаки на територіальну цілісність і суверенітет Саудівської Аравії. У межах нашого пакту діє союзницька угода. Ми демонструємо серйозну солідарність у цьому питанні... У них можуть бути певні військові потреби, особливо в деяких технічних питаннях. Для нас не буде проблемою їх задовольнити", – заявив Фідан.

"Мекканська угода про спільну оборону", яку Туреччина, Саудівська Аравія та Пакистан підписали минулого місяця, передбачає, що збройний напад на одну з трьох країн вважатиметься нападом на всі держави-учасниці.

Раніше єменські хусити заявили про ракетні та безпілотні атаки на "чутливі" об'єкти в Ер-Ріяді. За даними Reuters, неподалік головного аеропорту столиці Саудівської Аравії після атаки виникла пожежа.

Хусити контролюють найбільш густонаселені райони Ємену. Від липня угруповання атакує Саудівську Аравію, заявивши про морську блокаду королівства. Удари спрямовані, зокрема, проти міст, енергетичної інфраструктури та судноплавства.

Фідан також заявив, що Туреччина вважає неприйнятним втягування Саудівської Аравії у війну між США та Іраном. За його словами, Ер-Ріяд не прагне приєднуватися до цього конфлікту.

"Є багато ініціатив, але сторони мають їх прийняти. Є нові пропозиції, і я сподіваюся, що вони їх приймуть. Інакше до певного моменту цю кризу ще можна було терпіти, але її економічні наслідки вже почали виходити за межі того, що можна вважати прийнятним", – сказав турецький міністр.

Він також повідомив, що пропозиції щодо припинення бойових дій були передані всім сторонам, однак не розкрив їхнього змісту.

Туреччина заявляє, що оборонний пакт із Пакистаном і Саудівською Аравією відкритий для приєднання інших держав та не має на меті замінити чинні міжнародні альянси.

Водночас Пакистан заявляв, що в межах угоди не обговорювалася військова відповідь Ісламабада на атаки хуситів проти Саудівської Аравії. У країні наголосили, що діятимуть у разі потреби.