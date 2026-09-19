Біля аеропорту Ер-Ріяда помітили масштабну пожежу після попередження про повітряну атаку

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Поблизу головного аеропорту Ер-Ріяда в Саудівській Аравії 19 вересня було видно великий стовп чорного диму. Перед цим мешканці столиці чули вибухи, а саудівська цивільна оборона попередила про можливу загрозу повітряної атаки.

Про це пише Reuters.

На відео та фотографіях видно, як дим підіймається в районі міжнародного аеропорту імені короля Халіда. Також зафіксовано полум'я за об'єктами, які, ймовірно, є паливними резервуарами.

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Саудівська цивільна оборона вночі розіслала жителям Ер-Ріяда та міста Ель-Хардж на схід від столиці попередження про можливу небезпеку з повітря. Вранці влада оголосила відбій тривоги.

Саудівська влада наразі не повідомила, що саме стало причиною пожежі.

Video footage shows smoke plumes seen near Riyadh's main airport in Saudi Arabia. There has been an escalation in attacks by Yemen's Houthi group since July, with strikes on land in the Red Sea. pic.twitter.com/iKZ3sNJUUs — Sky News (@SkyNews) September 19, 2026

Що передувало?

Попередження в столиці пролунало на тлі загострення атак єменських хуситів проти Саудівської Аравії. Угруповання почало завдавати ударів по країні в липні після оголошення морської блокади проти Ер-Ріяда. Атаки хуситів спрямовувалися, зокрема, по саудівських містах, енергетичній інфраструктурі та судноплавству.

Рада Безпеки ООН у п'ятницю, 18 вересня, засудила атаки хуситів на Саудівську Аравію, зокрема удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі, внаслідок яких постраждали цивільні.