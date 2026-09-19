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Біля аеропорту Ер-Ріяда помітили масштабну пожежу після попередження про повітряну атаку

Жителі столиці Саудівської Аравії чули гучні вибухи.

Біля аеропорту Ер-Ріяда помітили масштабну пожежу після попередження про повітряну атаку
Пожежа в Ер-Ріяді
Фото: Скриншот з відео

Поблизу головного аеропорту Ер-Ріяда в Саудівській Аравії 19 вересня було видно великий стовп чорного диму. Перед цим мешканці столиці чули вибухи, а саудівська цивільна оборона попередила про можливу загрозу повітряної атаки.

Про це пише Reuters.

На відео та фотографіях видно, як дим підіймається в районі міжнародного аеропорту імені короля Халіда. Також зафіксовано полум'я за об'єктами, які, ймовірно, є паливними резервуарами.

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Саудівська цивільна оборона вночі розіслала жителям Ер-Ріяда та міста Ель-Хардж на схід від столиці попередження про можливу небезпеку з повітря. Вранці влада оголосила відбій тривоги.

Саудівська влада наразі не повідомила, що саме стало причиною пожежі. 

Що передувало?

Попередження в столиці пролунало на тлі загострення атак єменських хуситів проти Саудівської Аравії. Угруповання почало завдавати ударів по країні в липні після оголошення морської блокади проти Ер-Ріяда. Атаки хуситів спрямовувалися, зокрема, по саудівських містах, енергетичній інфраструктурі та судноплавству. 

Рада Безпеки ООН у п'ятницю, 18 вересня, засудила атаки хуситів на Саудівську Аравію, зокрема удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі, внаслідок яких постраждали цивільні.

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