Москва перебуває під атакою безпілотників

У Москві заявили про знищення щонайменше 16 безпілотників, які летіли на місто. Про це повідомив у соцмережах мер російської столиці Сергій Собянін.

Спочатку він написав про збиття 5 дронів, потім ще 5, а згодом – ще 6 безпілотників. На місцях падіння уламків, за його словами, працюють фахівці екстрених служб.

Мер столиці держави-агресора також навів статистику за останній тиждень. За його даними, з 08:30 12 вересня до 08:30 19 вересня у напрямку Московського регіону летіли 2022 безпілотники. Більшість із них, за його твердженням, нібито нейтралізували сили ППО на дальніх підступах, а 186 БПЛА знищили на підльоті до Москви.