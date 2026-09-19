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Москва перебуває під атакою безпілотників

Мер столиці країни-агресора вже нарахував щонайменше 16 начебто збитих дронів.

Москва перебуває під атакою безпілотників
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Москві заявили про знищення щонайменше 16 безпілотників, які летіли на місто. Про це повідомив у соцмережах мер російської столиці Сергій Собянін.

Спочатку він написав про збиття 5 дронів, потім ще 5, а згодом – ще 6 безпілотників. На місцях падіння уламків, за його словами, працюють фахівці екстрених служб.

Мер столиці держави-агресора також навів статистику за останній тиждень. За його даними, з 08:30 12 вересня до 08:30 19 вересня у напрямку Московського регіону летіли 2022 безпілотники. Більшість із них, за його твердженням, нібито нейтралізували сили ППО на дальніх підступах, а 186 БПЛА знищили на підльоті до Москви.

  • Місяць тому – 19 серпня Москва перебувала під добовою масованою атакою дронів. "Росавіація" обмежила роботу аеропортів не лише поблизу Москви, але й біля інших міст. Зокрема у Ярославлі тамтешній губернатор розповідав про перебої з рейсами на летовищі, а також перекриття руху наземного транспорту в московському напрямку. Вранці російське міністерство оборони заявило про збиття понад 400 дронів, які атакували різні регіони Росії. 
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