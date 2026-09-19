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Politico: у США розслідують, як чутливі технології винищувачів F-35 опинилися в Гонконгу

Один із ліхтарів кабіни літака містить технології малопомітності, доступні лише США та їхнім союзникам.

Politico: у США розслідують, як чутливі технології винищувачів F-35 опинилися в Гонконгу
Винищувач F-35
Фото: F-35.com

У Конгресі США розслідують, як чутливі технології винищувачів F-35 цього літа опинилися в Гонконгу, повідомляє Politico.

Є побоювання, що Китай міг отримати доступ до ключових компонентів цієї засекреченої системи озброєння.

За словами трьох обізнаних джерел, партію запчастин до F-35, що прямувала з Австралії до США для ремонту, перенаправили під час транспортування через Тихий океан

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Пентагон підтвердив факт зникнення певних компонентів.

Деталі посередник перевозив від імені виробника F-35 – компанії Lockheed Martin. Незрозуміло, чому маршрут обладнання було змінено і в чиєму воно зараз розпорядженні.

Через цей інцидент провели серію брифінгів для співробітників апарату Конгресу, що працюють у ключових комітетах із питань національної безпеки. За словами обізнаних осіб, представники Державного департаменту та Пентагону вперше провели такі брифінги в червні, а найближчими тижнями очікується ще низка подібних зустрічей.

Серед відправлених деталей був один із ліхтарів кабіни F-35, який містить технології малопомітності, доступні лише США та їхнім союзникам, повідомили два співрозмовники. Отримавши такий ліхтар, противник міг би дослідити його та потенційно відтворити цю технологію.

У Об’єднаному офісі програми F-35 при Пентагоні заявили, що їм відомо про “проблему з відправленням непридатних до експлуатації компонентів для літаків F-35 Lightning II”.

У відомстві додали, що співпрацюють із владою США та промисловими партнерами над поверненням цих компонентів. Триває розслідування інциденту та впроваджують запобіжні заходи, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

  • Останніми роками Китай посилив контроль над Гонконгом і запровадив дедалі суворіші закони про національну безпеку, які дозволяють китайській владі впливати на політичну систему міста та придушувати інакомислення.
  • Китай уже вдався до масштабного шпигунства щодо секретних програм Пентагону, зокрема проєкту винищувача F-35.
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