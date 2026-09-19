Німецький уряд погодив заходи зі стримування цін на пальне

У п'ятницю ввечері коаліційний уряд Фрідріха Мерца досяг домовленості щодо заходів, які мають стримати зростання цін на пальне на тлі кризи на Близькому Сході.

Як пише Deutsche Welle, вже з 1 жовтня податок на пальне буде знижено на 17 євроцентів. Із січня 2027 року до цього додасться "цінова стеля": мережі АЗС не зможуть встановлювати вартість бензину та дизелю вище визначеної міністрами межі.

Пальне в Німеччині останнім часом стрімко здорожчало через проблеми з постачанням, які виникли спершу через війну США та Ірану в Ормузькій протоці, а згодом через захоплення єменськими хуситами контролю над експортним шляхом у Червоне море.

Мерц та його соратники з Християнсько-демократичного союзу прагнули ухвалити зменшення цін на пальне до того, як на вихідних відбудеться голосування на місцевих виборах у федеральних землях Берлін та Мекленбург - Західна Померанія. Є ризик, що влада у цих регіонах дістанеться праворадикальній "Альтернативі для Німеччини".