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Німецький уряд погодив заходи зі стримування цін на пальне

Крок, який поспішали зробити перед регіональними виборами на вихідних.

Німецький уряд погодив заходи зі стримування цін на пальне
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю ввечері коаліційний уряд Фрідріха Мерца досяг домовленості щодо заходів, які мають стримати зростання цін на пальне на тлі кризи на Близькому Сході.

Як пише Deutsche Welle, вже з 1 жовтня податок на пальне буде знижено на 17 євроцентів. Із січня 2027 року до цього додасться "цінова стеля": мережі АЗС не зможуть встановлювати вартість бензину та дизелю вище визначеної міністрами межі. 

Пальне в Німеччині останнім часом стрімко здорожчало через проблеми з постачанням, які виникли спершу через війну США та Ірану в Ормузькій протоці, а згодом через захоплення єменськими хуситами контролю над експортним шляхом у Червоне море. 

Мерц та його соратники з Християнсько-демократичного союзу прагнули ухвалити зменшення цін на пальне до того, як на вихідних відбудеться голосування на місцевих виборах у федеральних землях Берлін та Мекленбург - Західна Померанія. Є ризик, що влада у цих регіонах дістанеться праворадикальній "Альтернативі для Німеччини".

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