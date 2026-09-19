Син Дональда Трампа нібито повернув російському олігарху гроші за весільну вечірку

Президент США Дональд Трамп під час розмови із журналістами у Білому домі заявив, що його син Дональд-молодший нібито повернув кошти, які російський олігарх Умар Кремльов витратив на вечірку на честь його одруження.

Як пише Укрінформ, Трамп вчергове наголосив, що він особисто не знайомий з Кремльовим, а його син прийняв подарунок від бізнесмена, бо "це абсолютно дозволено, і багато людей влаштовують вечірки".

Втім глава держави стверджує, що "як я чув, він повернув гроші, бо не хотів їх". Водночас ані Дональд Трамп-молодший, ані його дружина Беттіна Андерсон навіть не намагалися заперечувати, що святкування їхнього весілля профінансував близький до Путіна олігарх.

Дружба Трампа-молодшого з бізнесменом, причетним до викрадення українських дітей та фінансування війни, викликала занепокоєння у Конгресі, де від ФБР вимагають розслідувати цю справу.