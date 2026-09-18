В ООН зафіксували репресії білоруської влади проти інакодумців

Зазначається, що з 2020 року Білорусь здійснює масштабні і систематичні порушення прав людини.

Комісія ООН з питань прав людини в Білорусі оприлюднила нову доповідь, де описано, як білоруська влада використовує кримінальне правосуддя для придушення інакодумства.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

За висновками експертів, з 1 травня 2020 року Білорусь здійснює ще більш масштабні й систематичні порушення прав людини. У репресіях задіяні всі силові структури та правоохоронні органи.

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Людей затримують силовики, часто без ордерів і з застосуванням побиття та психологічного тиску. Затриманих змушують записувати відео, вигідні владі, погрожуючи їм і їхнім родинам.

За даними ООН, ізолятори Білорусі переповнені, люди зазнають психологічного насильства та не отримують належної медичної допомоги. Експерти також фіксують принизливі обшуки жінок у присутності чоловіків-охоронців та навмисне позбавлення засобів гігієни.

Під час судових процесів також порушуються права людей. Адвокатів позбавляють ліцензій, клопотання захисту відхиляють, засідання проводять у закритому режимі, а обвинувачені часто перебувають у металевих клітках. Апеляційні суди майже завжди залишають вироки без змін.

Після звільнення, колишнім політв’язням можуть призначати превентивний нагляд строком до двох років. Він передбачає нічні перевірки, обмеження пересування та ризик повторного затримання.