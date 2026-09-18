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Франція готує план захисту інфраструктури від російських гібридних атак

Сюди включать боротьбу з кібератаками й ворожими дронами, а також захист найбільш уразливих об'єкти оборонно-промислового і технологічного комплексу.

Франція готує план захисту інфраструктури від російських гібридних атак
президент Франції Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон доручив уряду розробити спеціальний план захисту критичної інфраструктури від гібридних загроз із боку Росії. 

За його словами, характер російської агресії та рівень небезпеки в Європі суттєво змінилися, пише Le Figaro.

Нова стратегія охопить боротьбу з кібератаками й ворожими дронами, а також захистить найбільш уразливі об'єкти оборонно-промислового та технологічного комплексу країни. Макрон наголосив, що агресивні дії Москви, які включають численні спроби дестабілізувати ситуацію в Європі, не залишаться без відповіді з боку європейських держав.

Французький лідер підкреслив, що Кремль намагається залякати союзників і підірвати підтримку України — як у випадку з нещодавно виявленим у літній період безпілотником із вибухівкою в аеропорту Лейпцига. Проте такі дії матимуть зворотний ефект, адже європейські країни усвідомлюють, що від безпеки України залежить їхнє власне сьогодення та майбутнє.

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