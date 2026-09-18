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FT: Венесуела близька до укладення угоди про переміщення золота на $4 млрд з Лондона до Нью-Йорка

Тимчасовий уряд Делсі Родрігес отримав би юридичний контроль над золотом, але не зміг би одразу його продати миттєво.

FT: Венесуела близька до укладення угоди про переміщення золота на $4 млрд з Лондона до Нью-Йорка
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Уряд Венесуели та опозиція близькі до укладення угоди про переміщення золотовалютних резервів центрального банку вартістю близько 4 мільярдів доларів із Банку Англії до Федерального резервного банку Нью-Йорка.

Про це пише Reuters з посиланням на Financial Times.

Згідно із запропонованою угодою, тимчасовий уряд Делсі Родрігес отримав би юридичний контроль над золотом, але не зміг би одразу його продати миттєво. Натомість ці резерви могли б використати для державних запозичень, зокрема для відновлення країни після двох землетрусів, що сталися в червні.

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Минулого місяця голова Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що країна працює над поверненням золотих запасів, які зберігаються в підземних сховищах Банку Англії, намагаючись протидіяти стрімкій інфляції.

Банк Англії вже протягом багатьох років утримує близько 31 тонни венесуельського золота, посилаючись на невизнання легітимності уряду тодішнього президента Ніколаса Мадуро.

Фінустанова відмовилася видати золото ще на початку 2019 року, коли британський уряд разом із десятками інших країн підтримав тодішнього лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, визнавши перемогу Мадуро на виборах попереднього року сфальсифікованою.

Відтоді це золото є предметом тривалих судових розглядів у Великій Британії. Його так і не віддали – попри запровадження США санкцій проти Мадуро в січні та звернення виконувачки обов’язків президента Родрігес до короля Чарльза.

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