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Австралійські ЗМІ повідомили про смертельний інцидент з акулою

Наразі невідомо, чи вдалося знайти тіло загиблого чоловіка.

Австралійські ЗМІ повідомили про смертельний інцидент з акулою
Акула-бик
Фото: EPA/UPG

Сьогодні біля узбережжя у місті Перта у Західній Австралії акула вбила плавця, пише DW.

На пляж Сорренто, розташований у північній частині міста, викликали рятувальні служби для пошуку чоловіка. Як повідомляють австралійські ЗМІ, свідки бачили напад акули на плавця та помітили кров у воді.

Наразі невідомо, чи вдалося знайти тіло загиблого. Інформації про його особу також поки що не оприлюднено. Після інциденту пляж закрили.

Зазначимо, інцидент може стати п’ятим смертельним нападом акули в Австралії цього року. 

У травні та червні внаслідок окремих нападів акул загинули троє дайверів, які займалися підводним полюванням. У січні в лікарні помер 12-річний хлопчик, якого покусала акула-бик у гавані Сіднея.

У понеділок серфер отримав тяжке поранення ноги поблизу міста Джералдтон, розташованого за 400 кілометрів на північ від Перти.

  • Австралійська база даних інцидентів за участю акул (Australian Shark Incident Database) показує, що протягом останніх 25 років в Австралії щороку фіксувалося в середньому від двох до трьох смертельних випадків нападу акул.
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