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Франція планує скоротити державні витрати на 54 мільярди євро задля зменшення дефіциту

Дефіцит бюджету країни торік був одним з найвищих у єврозоні і становив 5,1% ВВП.

Франція планує скоротити державні витрати на 54 мільярди євро задля зменшення дефіциту
Фото: З відкритих джерел

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню завив, що уряд скоротить дефіцит бюджету країни, зменшивши державні витрати на 54 мільярди євро до 2027 року.

Про це повідомляє France24.

Однак Лекорню наголосив, що його плани не передбачають політики жорсткої економії, адже високі ціни на пальне “вже спричиняють нове соціальне напруження всього за кілька місяців до президентських виборів”.

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В інтерв'ю діловій газеті Le Figaro він заявив, що ці заходи дозволять знизити дефіцит державного бюджету до 4,8% валового внутрішнього продукту (без урахування витрат на оборону) та до 5% (з урахуванням військових витрат).

Спочатку уряд Франції планував скоротити дефіцит, який минулого року становив 5,1% ВВП – один із найвищих показників у єврозоні, що перевищує встановлену для членів ЄС межу в 3%. Проте в четвер уряд визнав, що цей показник, ймовірно, зросте до 5,4%.

Лекорню заявив, що у межах заходів економії пенсії не будуть зменшені, а їхнє зростання обговорять у парламенті. Він також виключив заморожування низки виплат.

Працівникам бюджетної сфери не переглядатимуть зарплати відповідно до інфляції.

Крім того, уряд дозволить підвищити пороги ставок прибуткового податку, що збільшить надходження від громадян.

Водночас податки для частини компаній зменшать, влада планує звільнити їх від сплати додаткового збору, що поширюється на великий бізнес.

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