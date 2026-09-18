Російський месенджер Max шпигує за користувачами

Додаток може сам робити скриншоти екрану й отримувати інформацію з усіх пов'язаних із ними мінідодатків.

Російський месенджер Max, що цього літа став найпопулярнішим у країні, допомагає шпигувати за користувачами, пише The Guardian з посиланням на статтю дослідників Університету Мічігана, Університету Калагарі, Технологічного інституту Джорджії, Індійського технологічного інститут (Делі). Max – продукт компанії VKontakte, яка тісно пов'язана з російською державою.

Він є версією «супердодатку» за типом китайського WeChat, що поєднує екосистему сервісів на одній платформі. Через нього можна користуватися численними мінідодатками від банківських застосунків до сервісів обміну повідомленнями та державними послугами.

Застосунок Max встановлює «бекдор» у всю екосистему мініпрограм на пристрій кожного з користувачів, повідомила Доцентка кафедри комп'ютерних технологій Мічиганського університету Роя Енсафі.

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"Ми вивчаємо посилення Росією контролю над інтернетом упродовж останнього десятиліття. Те, що дає Max, – це найвинахідливіша й водночас найстрашніша тактика авторитарних урядів», – сказала вона.

Команда Енсафі завантажила версію додатку, доступну в Росії. Науковці з'ясували, що програма може самостійно робити скриншоти екранів і отримувати доступ до вмісту мініпрограм без відома користувачів. Додаток має доступ до всієї інформації, яка зберігається в його мініпрограмах, зокрема до платежів і повідомлень. Він може навіть впроваджувати код у мініпрограми, а це, за словами Енсафі, означає, що російський уряд може використовувати Max для здійснення кібератак. Доступу до сторонніх додатків, як Telegram або будь-які інші месенджери, Max не має.

Працівників бюджетної сфери, а також студентів і школярів змушували ставити Max як альтернативу Telegram й іноземному WhatsApp. Зокрема, за словами студента Данііла, що навчається в Петербурзі, йому сказали встановити цей додаток незадовго до початку навчального року, бо без QR-коду, згенерованому там, не пустять до університетських корпусів або гуртожитків.

Max поки що не замінив Telegram як основне джерело новин для росіян. Публічні канали, які медіа, блогери й чиновники використовують для поширення новин і заяв, на Max розвинені значно слабше: лише кілька з них зібрали аудиторію, порівнянну з найбільшими каналами в Telegram. Кілька користувачів Max, з якими зв'язалася Guardian, сказали, що застосунок дуже нагадує Telegram за дизайном і функціональністю.

Успіх Росії у стрімкому впровадженні Max має стати «тривожним дзвінком», сказала Енсафі. Китай ішов до свого нинішнього стану цифрового авторитаризму 35 років. Але Росія запровадила ці масштабні обмеження – заганяючи людей до контрольованого державою інтернету – лише за десятиліття.

«Світ змінюється, інфраструктура приватного спілкування змінюється – і наступ авторитарних урядів дуже агресивний», – вважає вона.