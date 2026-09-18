США видали візи іранським високопосадовцям для участі в засіданні Генасамблеї ООН

В Держдепі зазначили, що делегація матиме певні обмеження на території Сполучених Штатів.

Адміністрація Трампа схвалила візи для високопосадовців Ірану, які візьмуть участі у засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Йдеться зокрема про президента Масуда Пезешкіана та міністра закордонних справ Аббаса Арагчі.

Про це пише Associated Press.

Зазначається, що США загалом обмежені у своїх можливостях перешкодити іноземним лідерам приїхати на Генеральну Асамблею. Однак у минулому вони відмовляли у візах лідерам, які беруть участь в активних конфліктах зі Сполученими Штатами, або не рекомендували їм подавати заявки.

«Відповідно до наших зобов’язань перед приймаючою країною, основна делегація від іранського режиму зможе відвідати тиждень Генеральної Асамблеї ООН на високому рівні», – повідомив Державний департамент. «

Там додали, що іранська делегація матиме обмеження на поїздки, заборону на купівлю предметів розкоші та інших товарів. Крім того делегація є меншою, ніж минулого року.