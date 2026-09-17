Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже внесла до списку небажаних осіб російського хокеїста Олександра Овечкіна та наближеного до Володимира Путіна олігарха Умара Кремльова.

Обом діячам безстроково заборонили в'їзд до країни, передає Delfi.

Овечкін знову потрапив під критику через участь у політичній рекламі режиму Путіна напередодні парламентських виборів у Росії. А Умар Кремльов, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), опинився в центрі скандалу після публікації розслідування ProPublica.

За даними журналістів, він перерахував сотні тисяч доларів на весілля молодшого сина Дональда Трампа на Багамах. Зокрема, через пов'язану з IBA дубайську компанію олігарх сплатив близько $100 тис. за добу оренди острова та ще $70 тис. за салюти.

Представник Трампа-молодшого підтвердив факт часткової оплати і назвав Кремльова особистим другом нареченого. Пресслужба Кремльова заперечила участь IBA у витратах, проте відмовилася коментувати платежі дубайської фірми.

Раніше Кремльов мав прізвище Лутфуллоєв і був двічі засуджений за вимагання та напад. IBA під його керівництвом отримувала десятки мільйонів доларів від «Газпрому», через що Міжнародний олімпійський комітет у 2023 році позбавив організацію права проводити олімпійські турніри.