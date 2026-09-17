«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
ГоловнаСвіт

​Безпілотник залетів у повітряний простір Молдови під час масованої атаки РФ на Одещину

Дрон недовго перебував над Молдовою і повернувся на українську територію.

​Безпілотник залетів у повітряний простір Молдови під час масованої атаки РФ на Одещину
Прапор Молдови
Фото: EPA/UPG

Вранці 17 вересня безпілотник ненадовго порушив повітряний простір Молдови. Як повідомило Міністерство оборони країни, дрон зайшов із боку Одеської області України, після чого повернувся на українську територію.

Про це пише Newsmaker.

Інцидент стався на тлі масованих російських атак по Україні, зокрема по Одеській області. Безпілотник перетнув державний кордон Молдови о 08:56 поблизу українського села Біляївка. Він рухався у напрямку молдовського села Тудора.

Вже через дві хвилини, о 08:58, безпілотник залишив повітряний простір Молдови. Він вилетів у напрямку озера Давидів Лиман через район молдовського села Паланка.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies