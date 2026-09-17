​Безпілотник залетів у повітряний простір Молдови під час масованої атаки РФ на Одещину

Дрон недовго перебував над Молдовою і повернувся на українську територію.

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Вранці 17 вересня безпілотник ненадовго порушив повітряний простір Молдови. Як повідомило Міністерство оборони країни, дрон зайшов із боку Одеської області України, після чого повернувся на українську територію.

Про це пише Newsmaker.

Інцидент стався на тлі масованих російських атак по Україні, зокрема по Одеській області. Безпілотник перетнув державний кордон Молдови о 08:56 поблизу українського села Біляївка. Він рухався у напрямку молдовського села Тудора.

Вже через дві хвилини, о 08:58, безпілотник залишив повітряний простір Молдови. Він вилетів у напрямку озера Давидів Лиман через район молдовського села Паланка.