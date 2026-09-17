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Сікорський про погрози Патрушева "знищити Польщу за 2-3 дні": Вони теж повинні розуміти, на що йдуть

У польському МЗС наголосили, що росіяни погрожують полякам вже 2 десятиліття.

Сікорський про погрози Патрушева "знищити Польщу за 2-3 дні": Вони теж повинні розуміти, на що йдуть
міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото:  EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву помічника Володимира Путіна Миколи Патрушева. Той заявив, що в разі військових дій Польщі проти Росії польська держава нібито "перестане існувати протягом двох-трьох днів"

"Росіянам потрібно усвідомлювати співвідношення сил. Вони теж повинні розуміти, на що йдуть, коли нам погрожують", – сказав Сікорський, пише Polsat.

Глава МЗС зазначив, що російські генерали вже близько 20 років погрожують ядерною війною, а кремлівські пропагандисти роблять це постійно. Водночас польський міністр визнав, що Росія має перевагу у сфері ядерного потенціалу, однак, за його словами, Москва не може повною мірою використати цю перевагу.

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Сікорський додав, що якби Росія могла завершити війну за допомогою ядерного шантажу, вона вже зробила б це.

Контекст

Погроза Патрушева пролунала після заяви Сікорського на конференції YES. Тоді глава польського МЗС сказав, що в разі нападу Росії на НАТО Альянс "дуже швидко" переміг би її.

Сікорський також заявляв про значну перевагу НАТО в авіації та стверджував, що після знищення Україною половини російських нафтопереробних потужностей за шість місяців інша половина могла б бути знищена Заходом за шість тижнів.

Патрушев у відповідь заявив, що польський міністр нібито непрофесійно оцінює військову силу Росії та не враховує, що російські збройні сили під час війни проти України не використовують увесь свій потенціал.

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