Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
ГоловнаСвіт

США почали виплачувати великий борг Організації Об'єднаних Націй

Таким чином Сполучені Штати зберегли право голосу на Генеральній асамблеї ООН.

США почали виплачувати великий борг Організації Об'єднаних Націй
Засідання Генасамблеї ООН 6 червня 2024 року
Фото: UN.org

США виплатили Організації Об'єднаних Націй 725 мільйонів доларів великого боргу. Тим самим Вашингтон забезпечив збереження права голосу на Генеральній Асамблеї ООН, яка відбудеться наступного тижня в Нью-Йорку .

Про це пише Reuters.

«Вчора ми отримали від Сполучених Штатів 725 мільйонів доларів до регулярного бюджету ООН, а в п’ятницю ми також отримали від США 102 мільйони доларів на миротворчу діяльність», – сказав речник ООН Фархан Хак.

Реклама

Він додав, що США ще заборгували 1,312 мільярда доларів до звичайного бюджету. Проте, оскільки платежі вже почали надходити, США більше не ризикують потрапити під дію статті 19 за 2027 рік.

Згідно зі статтею 19 Статуту ООН, держава-член втрачає право голосу в Генеральній Асамблеї, якщо її заборгованість за річними внесками перевищує два роки, хоча можливі пільгові періоди.

США є найбільшим донором до бюджету ООН. Другий за величиною донор, Китай, також сплатив 641,4 мільйона доларів 1 вересня у вигляді своїх регулярних бюджетних внесків.

Раніше Трамп розкритикував глобальну організацію за те, що вона не реалізує свій потенціал, і скоротив фінансування багатьох агентств ООН. 

  • Внаслідок зупинки американського фінансування програм Організації Об'єднаних Націй щонайменше один мільйон жінок у різних країнах світу втратив доступ до програм гуманітарної та іншої критично важливої допомоги.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies