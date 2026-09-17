США виплатили Організації Об'єднаних Націй 725 мільйонів доларів великого боргу. Тим самим Вашингтон забезпечив збереження права голосу на Генеральній Асамблеї ООН, яка відбудеться наступного тижня в Нью-Йорку .

Про це пише Reuters.

«Вчора ми отримали від Сполучених Штатів 725 мільйонів доларів до регулярного бюджету ООН, а в п’ятницю ми також отримали від США 102 мільйони доларів на миротворчу діяльність», – сказав речник ООН Фархан Хак.

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Він додав, що США ще заборгували 1,312 мільярда доларів до звичайного бюджету. Проте, оскільки платежі вже почали надходити, США більше не ризикують потрапити під дію статті 19 за 2027 рік.

Згідно зі статтею 19 Статуту ООН, держава-член втрачає право голосу в Генеральній Асамблеї, якщо її заборгованість за річними внесками перевищує два роки, хоча можливі пільгові періоди.

США є найбільшим донором до бюджету ООН. Другий за величиною донор, Китай, також сплатив 641,4 мільйона доларів 1 вересня у вигляді своїх регулярних бюджетних внесків.

Раніше Трамп розкритикував глобальну організацію за те, що вона не реалізує свій потенціал, і скоротив фінансування багатьох агентств ООН.