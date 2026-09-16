ЦПД: В Італії проводять "підпільні" покази російських пропагандистських фільмів

Росія намагається обходити санкції та обмеження, щоб поширювати свої медіапродукти й зберігати вплив на європейську аудиторію. Зокрема, у країнах ЄС проводять покази російських документальних фільмів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У ЦПД звернули увагу на відео російської пропагандистки Маргарити Симоньян про "підпільні покази" документальних фільмів у Італії. За її словами, у Мілані та інших містах відбулося понад 200 таких заходів.

Як зазначає ЦПД, під час окремих показів використовували радянську символіку та звучав гімн СРСР. За оцінкою центру, через такі заходи Росія намагається поширювати свої наративи та формувати лояльні до неї спільноти в країнах ЄС.

У ЦПД вважають, що РФ використовує культурні та медійні заходи для просування наративу про те, що Росія нібито не є ворогом, а також для впливу на ставлення європейців до підтримки України.

У центрі закликають уряди європейських держав звертати увагу на подібні заходи та посилювати протидію російському інформаційному впливу.