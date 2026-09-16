Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
ГоловнаСвіт

ЦПД: В Італії проводять "підпільні" покази російських пропагандистських фільмів

 Росія намагається поширювати пропагандистські фільми в Європі попри санкції

ЦПД: В Італії проводять "підпільні" покази російських пропагандистських фільмів
Фото: Центр протидії дезінформації

Росія намагається обходити санкції та обмеження, щоб поширювати свої медіапродукти й зберігати вплив на європейську аудиторію. Зокрема, у країнах ЄС проводять покази російських документальних фільмів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У ЦПД звернули увагу на відео російської пропагандистки Маргарити Симоньян про "підпільні покази" документальних фільмів у Італії. За її словами, у Мілані та інших містах відбулося понад 200 таких заходів.

Як зазначає ЦПД, під час окремих показів використовували радянську символіку та звучав гімн СРСР. За оцінкою центру, через такі заходи Росія намагається поширювати свої наративи та формувати лояльні до неї спільноти в країнах ЄС.

У ЦПД вважають, що РФ використовує культурні та медійні заходи для просування наративу про те, що Росія нібито не є ворогом, а також для впливу на ставлення європейців до підтримки України.

У центрі закликають уряди європейських держав звертати увагу на подібні заходи та посилювати протидію російському інформаційному впливу.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies