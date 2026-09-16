«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ГоловнаСвіт

У парламенті Естонії зареєстрували проєкт заяви щодо виділення Україні щонайменше 0,25% ВВП щороку

Також у документі йдеться про посилення підтримки української розвідки, обмін супутниковими знімками тощо.

У парламенті Естонії зареєстрували проєкт заяви щодо виділення Україні щонайменше 0,25% ВВП щороку
парламент Естонії
Фото: Парламент Естонії

Депутати естонського парламенту внесли проєкт заяви на підтримку України. 

Документ під назвою «За перемогу України та забезпечення безпеки Європи» передав головуючий комісії з закордонних справ, пише ERR

Комісія розгляне цю ініціативу 17 вересня, після чого відбудеться голосування.

У проєкті заяви перемогу України і поразку Росії називають необхідною умовою для стабільного миру в Європі. Парламентарі закликають союзників зробити пріоритетом постачання систем і ракет ППО, забезпечити стабільне надходження військової техніки та підготувати ресурси для України до майбутньої зими. Окремо пропонується щороку виділяти Україні не менше 0,25% ВВП у вигляді військової та фінансової допомоги, а також розвивати спільне виробництво зброї, безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.

Також у документі йдеться про посилення підтримки української розвідки, обмін супутниковими знімками та посилення санкційного тиску на Росію, зокрема через обмеження експорту її енергоносіїв.

Естонські депутати засудили намір Росії провести 20 вересня вибори до Державної думи на тимчасово окупованих територіях України і закликали не визнавати їхні результати. Крім того, проєкт підтверджує підтримку вступу України до НАТО та ЄС, наголошує на важливості внутрішніх реформ та підтримує створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення агресора до відповідальності.

  • 0,25% ВВП на підтримку України щороку виділяє Литва. 
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies