Також у документі йдеться про посилення підтримки української розвідки, обмін супутниковими знімками тощо.

Депутати естонського парламенту внесли проєкт заяви на підтримку України.

Документ під назвою «За перемогу України та забезпечення безпеки Європи» передав головуючий комісії з закордонних справ, пише ERR.

Комісія розгляне цю ініціативу 17 вересня, після чого відбудеться голосування.

У проєкті заяви перемогу України і поразку Росії називають необхідною умовою для стабільного миру в Європі. Парламентарі закликають союзників зробити пріоритетом постачання систем і ракет ППО, забезпечити стабільне надходження військової техніки та підготувати ресурси для України до майбутньої зими. Окремо пропонується щороку виділяти Україні не менше 0,25% ВВП у вигляді військової та фінансової допомоги, а також розвивати спільне виробництво зброї, безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.

Також у документі йдеться про посилення підтримки української розвідки, обмін супутниковими знімками та посилення санкційного тиску на Росію, зокрема через обмеження експорту її енергоносіїв.

Естонські депутати засудили намір Росії провести 20 вересня вибори до Державної думи на тимчасово окупованих територіях України і закликали не визнавати їхні результати. Крім того, проєкт підтверджує підтримку вступу України до НАТО та ЄС, наголошує на важливості внутрішніх реформ та підтримує створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення агресора до відповідальності.