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Росіяни вдарили по центру Кропивницького: є постраждалі

Пошкоджені кілька приватних будинків, дитячий садочок та автомобілі.

Росіяни вдарили по центру Кропивницького: є постраждалі
Фото: Скрін з відео

Російські війська завдали удару по центру Кропивницького. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Трьом постраждалим надають допомогу в медичних закладах. Ще одна жінка від госпіталізації відмовилася.

Внаслідок удару пошкоджені кілька приватних будинків, дитячий садочок та автомобілі.

Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють.

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