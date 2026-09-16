Росіяни вдарили по центру Кропивницького: є постраждалі

Внаслідок удару пошкоджені кілька приватних будинків, дитячий садочок та автомобілі.

Трьом постраждалим надають допомогу в медичних закладах. Ще одна жінка від госпіталізації відмовилася.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Російські війська завдали удару по центру Кропивницького. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

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Пошкоджені кілька приватних будинків, дитячий садочок та автомобілі.

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