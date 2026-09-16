Росіяни вдарили по центру Кропивницького: є постраждалі

Російські війська завдали удару по центру Кропивницького. Наразі відомо про чотирьох постраждалих.
Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Трьом постраждалим надають допомогу в медичних закладах. Ще одна жінка від госпіталізації відмовилася.
Внаслідок удару пошкоджені кілька приватних будинків, дитячий садочок та автомобілі.
Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють.
- Російська армія вдень 16 вересня атакувала Одесу реактивними дронами. За попередніми даними, загинула одна людина.