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Третій армійський корпус оприлюднив деталі операції «Вівальді» і знищення логістики окупантів

Через регулярні атаки ворог змушений розосереджувати склади в лісах і на території Росії, а це сповільнює постачання на передову.

Третій армійський корпус оприлюднив деталі операції «Вівальді» і знищення логістики окупантів
Третій армійський корпус
Фото: пресслужба Третього АК

Третій армійський корпус оприлюднив ексклюзивні кадри роботи піхоти під час наступальної операції «Вівальді», зняті бійцями на камери GoPro у населених пунктах Новоселівка, Олександрівка, Ярова, Коровій Яр та Середнє. 

Відео з передової показало ліквідацію інфільтрованих сил росіян у межах першого сезону операції.

Військові наголосили, що важливим фактором успіху стали системні удари по польових складах пального на Луганщині. Бригадний генерал Андрій Білецький повідомив, що завдяки успішній роботі підрозділів безпілотних систем і мідл-страйкам противник змушений був згорнути трубопровід, яким постачав пальне з Росії. Через це росіяни перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів у Воронезьку область, а плече евакуації техніки ворожої дивізії зросло орієнтовно на 250 км.

Знищення логістики відбувалося у два етапи: спочатку ударні дрони ізолювали смугу до 50 км від лінії фронту, а згодом цю зону розширили до 120 км. Тим часом українські БпЛА завдавали ударів по ключових логістичних пунктах, складах боєприпасів, вузлах зв'язку, командних пунктах і транспорті окупантів. Під час першого етапу операції підрозділи безпілотних систем корпусу провели 36 тисяч ударних місій.

Через регулярні атаки ворог змушений розосереджувати склади в лісах та на території Росії, що сповільнює постачання на передову. Дефіцит пального безпосередньо в підрозділах окупантів обмежує використання ними БпЛА і засобів РЕБ, що підвищує ефективність українського високоточного озброєння.

  • Раніше Білецький заявив, що в межах першого сезону операції «Вівальді» Третій армійський корпус ліквідував інфільтрацію ворога на площі 75 км², деокупував 10 км² українських територій та взяв у полон російських військових. 
  • «Вівальді» досі тривала в режимі повної інформаційної тиші.
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