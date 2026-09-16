Окупанти завдали авіаудару по Сумській громаді, є постраждалі (оновлено)

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16 вересня російські війська завдали авіаудару по Сумській громаді. Відомо про постраждих та пошкодження.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог вдарив КАБами по Сумській громаді. Зафіксовані влучання у кількох локаціях. Є постраждалі", – зазначає він.

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Фото: Сумська МВА

За інформацією Сумської МВА, ворог наніс авіаудар КАБами по Ковпаківському та Зарічному районах Сум.

Наразі відомо про 6 постраждалих. Четверо людей постраждали внаслідок влучань по приватному сектору, серед них 14-річна дівчинка.

Фото: Сумська МВА

Їй та ще двом дорослим лікарі надали допомогу на місці. Один чоловік обстежується у лікарні.

На місці влучань зруйновані 2 житлові будинки, ще 10 пошкоджені. Також є пошкодження у закладі освіти.

У лікарні перебувають і двоє чоловіків, які постраждали через удар по промисловій зоні.