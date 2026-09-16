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Окупанти завдали авіаудару по Сумській громаді, є постраждалі (оновлено)

Влучання зафіксували у кількох локаціях.

Окупанти завдали авіаудару по Сумській громаді, є постраждалі (оновлено)
Фото: Сумська МВА

16 вересня російські війська завдали авіаудару по Сумській громаді. Відомо про постраждих та пошкодження.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Ворог вдарив КАБами по Сумській громаді. Зафіксовані влучання у кількох локаціях. Є постраждалі", – зазначає він. 

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Фото: Сумська МВА

За інформацією Сумської МВА, ворог наніс авіаудар КАБами по Ковпаківському та Зарічному районах Сум.  

Наразі відомо про 6 постраждалих. Четверо людей постраждали внаслідок влучань по приватному сектору, серед них 14-річна дівчинка. 

Фото: Сумська МВА

Їй та ще двом дорослим лікарі надали допомогу на місці. Один чоловік обстежується у лікарні. 

На місці влучань зруйновані 2 житлові будинки, ще 10 пошкоджені. Також є пошкодження у закладі освіти. 

У лікарні перебувають і двоє чоловіків, які постраждали через удар по промисловій зоні.

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