Військовослужбовця ДПСУ затримали на хабарі за організацію виїзду чоловіків до Європи

Зловмисник обіцяв оформити документи про наявність тяжких захворювань і організувати фіктивне направлення на лікування до Європи.

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Правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю одного з прикордонних загонів ДПСУ.

За даними слідства, у серпні цього року він запропонував військовозобов'язаному за $15 тис. організувати незаконний виїзд за кордон, повідомив Офіс Генпрокурора.

Під час спілкування на Харківщині прикордонник дізнався про бажання військовозобов’язаного виїхати з країни. За гроші зловмисник обіцяв оформити документи про наявність тяжких захворювань і організувати фіктивне направлення на лікування до Європи без обов'язку повертатися в Україну.

На початку вересня під час особистої зустрічі посадовець підтвердив свої обіцянки. Правоохоронці затримали його під час отримання грошей.

Суд відправив підозрюваного під варту з можливістю внесення застави у розмірі 665 600 грн.