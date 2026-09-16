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Демченко: Білорусь знову вмикає ретранслятори для російських дронів

Білоруські ретранслятори допомагають "шахедам" утримувати сигнал під час польоту вглиб України.

Демченко: Білорусь знову вмикає ретранслятори для російських дронів
Андрій Демченко
Фото: скриншот

Росія атакувала пункт пропуску "Ягодин" у Волинській області завдяки ретрансляторам, які Білорусь вмикає на кордоні з Україною. Вони допомагають російським дронам утримувати сигнал під час польоту вглиб української території.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі Укрінформу.

"Білорусь надає активну допомогу Росії щодо обстрілів території України. В тому числі і ретрансляторами, які вмикаються на території Білорусі, підживлюють сигнал для російських дронів типу Shahed та "Гербера", – сказав Демченко.

Він пояснив, що безпілотники, коли залітають з території Росії, можуть триматися поблизу кордону з Білоруссю, отримувати сигнал від ретрансляторів і завдяки цьому глибше проникати на територію України.

За словами речника ДПСУ, таким чином російські війська атакують, зокрема, західні області України – Рівненську, Львівську та Волинську. Однією з таких атак стала атака на пункт пропуску "Ягодин" на українсько-польському кордоні.

  • У червні президент Зеленський заявив, що на території Білорусі розміщені російські та білоруські ретранслятори, які можуть використовуватися для коригування дронових атак по українській території. Глава держави додав, що Лукашенку достатньо тижня для демонтажу такої інфраструктури, інакше Україна може вжити заходів самостійно.
  • Наприкінці червня президент Володимир Зеленський повідомив, що ретранслятори на території Білорусі припинили роботу. 
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