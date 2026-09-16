Росія вдарила по Одеській області: є постраждалий та руйнування

В Одеській області внаслідок чергової ворожої атаки пошкоджено приватний житловий будинок і складську будівлю. Одна людина зазнала поранень.
Про наслідки удару повідомив в Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
В приватному будинку пошкоджений дах. У складської будівлі зазнали руйнувань фасад і скління.
Наразі інформація про наслідки атаки уточнюється. На місцях працюють відповідні служби.
- Вчора, 15 вересня, Росія завдала удару по території діючої птахоферми на Одещині. Частина свійської птиці загинула. В результаті удару пошкоджено дах з сонячними панелями.