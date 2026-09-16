Росія вдарила по Одеській області: є постраждалий та руйнування

Через ворожу атаку пошкоджені будинок і складська будівля.

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Фото: ДСНС України в Telegram

В Одеській області внаслідок чергової ворожої атаки пошкоджено приватний житловий будинок і складську будівлю. Одна людина зазнала поранень.

Про наслідки удару повідомив в Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

В приватному будинку пошкоджений дах. У складської будівлі зазнали руйнувань фасад і скління.

Наразі інформація про наслідки атаки уточнюється. На місцях працюють відповідні служби.