Росіяни масовано вдарили КАБами по Ізюму: є постраждалі (оновлено)

Російські окупанти завдали масованого удару керованими авіабомбами по Ізюму Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наразі відомо про двох постраждалих. Медики надають їм необхідну допомогу. На місці удару працюють усі екстрені служби.
Як зазначили в Ізюмській МВА, за останню годину по місту зафіксували понад 10 ударів КАБами.
Внаслідок обстрілу пошкоджені цивільні об’єкти, вежа мобільного зв’язку, багатоквартирні та приватні будинки.
- Вчора ввечері, 14 вересня, російські війська теж атакували Ізюм. Внаслідок ракетного удару постраждали четверо людей. Серед постраждалих троє неповнолітніх: 17-річний хлопець, 16-річна дівчина та 14-річний хлопчик.
- Напередодні, 13 вересня, окупанти вдарили по місту КАБом. Поранено двомісячну дитину і жінку 34 років.