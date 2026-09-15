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Росіяни масовано вдарили КАБами по Ізюму: є постраждалі (оновлено)

Внаслідок удару пошкоджено багатоквартирний будинок.

Росіяни масовано вдарили КАБами по Ізюму: є постраждалі (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Російські окупанти завдали масованого удару керованими авіабомбами по Ізюму Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наразі відомо про двох постраждалих. Медики надають їм необхідну допомогу. На місці удару працюють усі екстрені служби.

Як зазначили в Ізюмській МВА, за останню годину по місту зафіксували понад 10 ударів КАБами. 

Внаслідок обстрілу пошкоджені цивільні об’єкти, вежа мобільного зв’язку, багатоквартирні та приватні будинки.

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