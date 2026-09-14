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Росіяни вдарили по території ринку на Харківщині

Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.

Росіяни вдарили по території ринку на Харківщині
Наслідки атаки на Харківщину 14 вересня
Фото: ДСНС України в Telegram

Росіяни вдарили безпілотником по території ринку у селищі Великий Бурлук на Харківщині.

Про це повідомили в ДСНС України.

Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на загальній площі 300 кв. м. Загорілися два торговельні павільйони з побутовими товарами.

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Наслідки атаки на Харківщину 14 вересня
Наслідки атаки на Харківщину 14 вересня

Наслідки атаки на Харківщину 14 вересня
Наслідки атаки на Харківщину 14 вересня

Обійшлося без постраждалих.

Рятувальники запобігли поширенню полум’я на сусідні торговельні об’єкти.

  • На Харківщині унаслідок атаки ворожого дрона загинув цивільний. Військові РФ атакували FPV-дроном мешканця Грушівки Куп'янського району.
  • Росіяни вдарили дроном по цивільному авто на Харківщині. Унаслідок влучання поранено чоловіка.
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