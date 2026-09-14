Росіяни вдарили по території ринку на Харківщині

Росіяни вдарили безпілотником по території ринку у селищі Великий Бурлук на Харківщині.
Про це повідомили в ДСНС України.
Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на загальній площі 300 кв. м. Загорілися два торговельні павільйони з побутовими товарами.
Обійшлося без постраждалих.
Рятувальники запобігли поширенню полум’я на сусідні торговельні об’єкти.
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