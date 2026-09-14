Росіяни вдарили по території ринку на Харківщині

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Фото: ДСНС України в Telegram

Наслідки атаки на Харківщину 14 вересня

Росіяни вдарили безпілотником по території ринку у селищі Великий Бурлук на Харківщині.

Про це повідомили в ДСНС України.

Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на загальній площі 300 кв. м. Загорілися два торговельні павільйони з побутовими товарами.

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Наслідки атаки на Харківщину 14 вересня

Наслідки атаки на Харківщину 14 вересня

Обійшлося без постраждалих.

Рятувальники запобігли поширенню полум’я на сусідні торговельні об’єкти.

На Харківщині унаслідок атаки ворожого дрона загинув цивільний. Військові РФ атакували FPV-дроном мешканця Грушівки Куп'янського району.