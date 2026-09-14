На польській стороні триватимуть ремонтні роботи, тому автобуси будуть перенаправляти на інші пункти пропуску.

З 20 вересня на польській стороні пункту пропуску «Шегині — Медика» змінюється організація автобусного руху, у зв'язку з ремонтними роботами.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.

На час проведення робіт автобуси, які прямують з України до Польщі, будуть перенаправлені на інші пункти пропуску. Такий формат організації руху триватиме понад рік, орієнтовно до листопада 2027 року.

Альтернативні пункти пропуску для автобусів:

«Смільниця — Кросценко»;«Нижанковичі — Мальховіце»;«Краківець — Корчова».

Для регулярних автобусних маршрутів, які передбачають у схемах руху перетин кордону через «Шегині — Медика», буде можливість реєстрації в єЧерзі для перетину кордону через пункти пропуску: «Смільниця – Кросценко», «Нижанковичі – Мальховіце» та «Краківець – Корчова».